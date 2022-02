https://it.sputniknews.com/20220203/lo-scandalo-delle-strade-riempite-con-i-rifiuti-in-toscana-milioni-di-tonnellate-di-keu-interrate-14900075.html

Lo scandalo delle strade riempite con i rifiuti in Toscana: "Milioni di tonnellate di keu interrate"

Lo scandalo delle strade riempite con i rifiuti in Toscana: "Milioni di tonnellate di keu interrate"

L'allarme del tenente colonnello dei carabinieri, Marta Ciampelli: "Questa sostanza transita dai terreni alle falde e potrebbe arrivare fino ai pozzi dei cittadini".

Sono milioni le tonnellate di keu, il rifiuto prodotto dagli scarti della concia delle pelli, seppellite nei terreni della Toscana. A dirlo al giornalista de La Nazione, Alessandro Pistolesi, è il tenente colonnello Marta Ciampelli, a capo del nucleo investigativo di polizia ambientale dei carabinieri forestali. L’inchiesta che ha portato finora a 23 arresti, ruota attorno a Francesco Le Rose, l’imprenditore 53enne, con presunti legami con la ‘Ndrangheta, che gestiva l’impianto di riciclaggio di Pontedera e che, secondo gli inquirenti, invece di smaltire gli scarti provenienti dalle concerie del consorzio Acquarno li avrebbe combinati con del materiale edilizio e rivenduti. Un business che avrebbe fruttato fino a 7 milioni di euro, oltre ad aver avuto l’effetto di contaminare almeno 13 siti nel Pisano.Quello che emerge dalle indagini è un vero e proprio sistema di smaltimento illecito dei rifiuti provenienti dalle concerie di Santa Croce, con un potenziale danno per l’ambiente.“In alcuni siti, come la strada regionale 429 nell’Empolese, - spiega il tenente colonnello Ciampelli - i valori hanno abbondantemente superato i limiti di legge, fino a 50 volte". Le operazioni di bonifica, ha detto la militare nella stessa intervista, saranno “costose, delicate e complesse”. “A Pisa l’Aeronautica è stata molto efficace nel rimuovere subito il materiale dall’aeroporto militare. Ma non tutti i terreni sono uguali", ha aggiunto.Il controllo del territorio, ha sottolineato infine il tenente colonnello, è importantissimo per evitare fenomeni di questo tipo. “Saper leggere i segnali è importantissimo. Anche piccoli indizi come sversamenti, abbandoni, aziende che chiudono e poi riaprono sono avvisaglie fondamentali".Nel tratto tra Empoli e Castelfiorentino della regionale 429, come si legge sul Tirreno, sono stati rinvenuti cromo, nickel e arsenico in quantità tra 50 e 100 volte superiori alla soglia consentita.

