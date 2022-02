https://it.sputniknews.com/20220203/le-azioni-di-facebook-meta-crollano-del-25-a-wall-street-14899487.html

Le azioni di Facebook (Meta) crollano del 25% a Wall Street

Le azioni di Facebook (Meta) crollano del 25% a Wall Street

Crollo verticale per le azioni di Facebook (Meta) che trascina dietro di sé anche il Nasdaq che chiude a -2,29% 03.02.2022, Sputnik Italia

Crollo verticale per le azioni di Facebook (Meta) a Wall Street, vanno così in fumo circa i circa 160 miliardi di euro di capitalizzazione del gruppo.A trascinare nel baratro la società di Mark Zuckerberg i dati deludenti della trimestrale con i conti della società ben al di sotto delle attese.A incidere anche il calo di utenti in Nord America, evento che si è manifestato per la prima volta nella storia del gruppo oltre alle fosche previsioni di crescita per il futuro.

