La Raggi "benedice" l'attacco no-vax contro Sileri: "Dio sia lodato"

La Raggi "benedice" l'attacco no-vax contro Sileri: "Dio sia lodato"

In una chat interna la Raggi avrebbe commentato con un "Dio sia lodato" la richiesta di dimissioni di Pierpaolo Sileri avanzata da una associazione di infermieri dopo le dure parole pronunciate dal sottosegretario contro i no-vax.

politica

movimento 5 stelle

virginia raggi

Non c’è solo lo scontro tra Conte e Di Maio ad agitare le acque in casa pentastellata. È Repubblica a parlare di una nuova fronda, quella dell’ala più scettica su vaccini e green pass, capitanata dall’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, membro del comitato di garanzia del Movimento, contro il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.Sotto accusa, in particolare, ci sono le ultime dichiarazioni dell’esponente pentastellato, che la settimana scorsa, ai microfoni della trasmissione di La7 Di Martedì, si era scagliato contro i no-vax.“Vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso", aveva detto Sileri.Parole che hanno suscitato le ire dell'Associazione avvocatura degli infermieri (Aadi). L’organizzazione ha scritto al ministro della Salute e al presidente del gruppo del M5S alla Camera per chiedere le dimissioni del sottosegretario e che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti all’interno del partito.Sileri "diffonde odio e vendetta", si legge nella lettera. Le sue parole vengono definite "di una gravità assoluta". Il governo, scrive ancora il rappresentante degli infermieri, non dovrebbe pronunciare "minacce discriminatorie" né “progettare vendette”.Lo screenshot del messaggio fa il giro degli smartphone e c’è chi lo interpreta come un chiaro segnale di nervosismo dell'ex-sindaca di Roma nei confronti del sottosegretario, che ha dichiarato guerra ai no-vax.La Raggi, infatti, è uno dei tre componenti del comitato di garanzia del Movimento, l’organo che si esprime sulla compatibilità dei comportamenti degli eletti con i valori del movimento e che può decidere provvedimenti disciplinari. Comprese eventuali espulsioni.

