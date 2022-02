https://it.sputniknews.com/20220203/la-nave-di-james-cook-sarebbe-stata-ritrovata-dai-ricercatori-australiani-14890877.html

La nave di James Cook sarebbe stata ritrovata dai ricercatori australiani

Un gruppo di ricercatori australiani annuncia di aver ritrovato il relitto della nave del capitano James Cook. Il veliero, l’Endeavour, questo il suo nome... 03.02.2022, Sputnik Italia

Pare essere stato finalmente ritrovato il famoso veliero comandato dal leggendario capitato James Cook, che tra il 1768 e il 1771 fu il protagonista dello storico viaggio che, partendo dall’Inghilterra, portò l’esploratore dapprima a Thaiti, poi in Nuova Zelanda ed infine in Australia.L'imbarcazione venne in seguito affondata nel 1778 nel porto di Newport (USA), durante la Guerra d'indipendenza americana.DK Abbass, direttore esecutivo del progetto, fa da contraltare a questa dichiarazione.Dopo ben oltre due secoli passati in fondo al mare, pare che solo il 15% dell'Endeavour sia stato ritrovato intatto.

