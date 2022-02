https://it.sputniknews.com/20220203/joe-biden-gli-stati-uniti-hanno-eliminato-il-comandante-supremo-del-daesh-14897042.html

Joe Biden: gli Stati Uniti hanno eliminato il comandante supremo del Daesh

Joe Biden: gli Stati Uniti hanno eliminato il comandante supremo del Daesh

Questa mattina, il portavoce del Pentagono, John Kirby, aveva annunciato che le forze delle operazioni speciali statunitensi avevano completato con successo... 03.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti hanno eliminato il comandante supremo di Daesh*.Al-Qurashi, 45 anni, era stato soprannominato il secondo "califfo" dello Stato Islamico, alias ISIS, alias Daesh, gruppo terroristico illegale in tutto il mondo, questo dopo che il suo primo leader, Abu Bakr al-Baghdadi, era stato ucciso in un raid americano a ottobre 2019, anche allora nella provincia di Idlib.Il commando statunitense è arrivato nel villaggio di Atmeh, situato a Idlib e in mano ai ribelli sostenuti dalla Turchia, a bordo di elicotteri da combattimento nelle prime ore di oggi, giovedì 3 febbraio, uccidendo al-Qurashi e almeno una dozzina di altre persone, compresi civili, questo secondo i media.Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che il leader dell'ISIS, Al-Qurashi, si sia fatto saltare in aria.Un funzionario dell'amministrazione Biden ha confermato che dei civili sono rimasti uccisi nell'operazione, ma sostiene che siano morti dopo che un ordigno esplosivo è stato fatto esplodere dai militanti durante il raid.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

