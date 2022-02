https://it.sputniknews.com/20220203/figliuolo-annuncia-consegne-della-pillola-anti-covid-paxlovid-14896768.html

Figliuolo annuncia consegne della pillola anti-Covid "Paxlovid"

Il farmaco antivirale sviluppato dalla casa farmaceutica Pfizer verrà consegnato alle Regioni a partire da domani. 03.02.2022, Sputnik Italia

A partire dalla giornata di domani verrà distribuito alle Regioni e alle province autonome la pillola Paxlovid, per il trattamento contro il Covid-19. Ciò è stato possibile grazie alla firma del contratto tra la struttura del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo e la Pfizer, la casa farmaceutica americana che ha sviluppato questo farmaco ad hoc contro il coronavirus.Secondo l'accordo, in Italia saranno disponibili 600mila trattamenti con questo farmaco. La distribuzione delle compresse sarà progressiva in base alla disponibilità e sarà conforme alle indicazioni del ministero della Salute e dell'Aifa.La compressa anti-Covid di PfizerPaxlovid è il primo farmaco antivirale orale raccomandato nell'Unione Europea per la cura del Covid-19, dopo che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ne aveva autorizzato l'uso. È stato messo a punto dalla casa farmaceutica americana Pfizer, già sviluppatore del vaccino anti-Covid a mRna noto con la denominazione commerciale Comirnaty.Come indicato dall'Ema, queste compresse sono raccomandate per la terapia contro il Covid negli adulti che non hanno bisogno dei ventilatori polmonari o ossigeno supplementare e nelle categorie a rischio di decorso grave della malattia.Il principio di azione del farmaco è che il suo principio attivo Nirmatrelvir inibisce la proteina SARS-CoV-2, impedendo così la moltiplicazione del virus.

