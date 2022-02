https://it.sputniknews.com/20220203/fiaso-1-donna-su-4-ha-partorito-con-il-covid-19-negli-ultimi-7-giorni-14896243.html

Cresce la percentuale di donne che partoriscono con la positività al Covid-19 negli ultimi 7 giorni. Risulta che, complessivamente, il 45% delle positive non è... 03.02.2022, Sputnik Italia

Una donna su 4 ha partorito con il Covid-19 nell’ultima settimana, rileva Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere.I dati sono relativi alla settimana che va dal 25 gennaio al 1° febbraio e riguardano un monitoraggio effettuato in 8 ospedali sentinella.In sette giorni, la percentuale di donne in gravidanza ricoverate nelle aree Covid-19 di Ginecologia e Ostetricia ed entrate in sala parto è cresciuta fino al +26%.Una settimana fa, invece, le partorienti positive erano il 16% dei casi.Si fa inoltre notare che tra le positive al momento del parto, il 49% non era vaccinato. È stata analizzata, inoltre, la condizione vaccinale di tutte le partorienti, positive e non: le vaccinate erano solo il 55% del totale.Di contro, il 45% non aveva fatto la profilassi, nonostante sia raccomandata dai medici.Intanto, è disponibile anche il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, con i dati aggiornati sullo stato della pandemia in Italia. Ci sono novità incoraggianti.

