Festival di Sanremo, seconda serata: Elisa convince con la sua poetica ballata

il 72° Festival della canzone italiana prosegue la sua marcia trionfale, dopo aver fatto il pieno di ascolti nella serata inaugurale.Pronti e via, ecco l'omaggio di Amadeus a Monica Vitti, la grande attrice scomparsa ieri all'età di 90 anni dopo una lunga e dolorosa malattia, amatissima dagli italiani e star di un cinema, e forse di un mondo, che non c'è più.Poi spazio alla musica e allo show. Tra i cantanti convince e per ora 'vince' Elisa, che con la sua ballata poetica si piazza al primo posto della classifica generale; intensa e con una vocalità perfetta balza subito in testa.Assolutamente degna di nota anche l'interpretazione di Emma, che con la sua voce potente è capace di suscitare grandi emozioni, Ditonellapiaga e Rettore portano una divetente ventata di erotismo nella manifestazione, con buona pace delle polemiche, bene Fabrizio Moro, intenso nella sua ballata romantica, non da meno anche l'interpretazione di Irama, sa far emozionare, e fanno bene anche Highsnob & Hu.Gli altri artisti in gara: Sangiovanni niente di che, ma sicuramente sarà una hit per gli adolescenti, Giovanni Truppi ispirato, Le Vibrazioni con il loro - solito? - pop rock, Matteo Romano poco convincente, Iva Zanicchi niente di sconvolgente, ma va bene così, Aka 7even giovanilistico, scivola via senza lasciare traccia.E poi spazio agli ospiti: Laura Pausini, che porta sul palco un pezzo inedito, Scatola, l'attesissimo Checco Zalone, che regala grande divertimento ed infine segnaliamo l'attrice italo-senegalese Lorena Cesarini, protagonista nella serie televisiva Suburra, che affianca Amadeus nella serata e che ha emozionato il pubblico con un monologo sul razzismo, di cui anche lei è stata vittima.Infine, l'annuncio di Amadeus che saranno Mika, Laura Pausini e Cattelan i conduttori del prossimo Eurovision 2022, dal 12 al 14 maggio a Torino.

