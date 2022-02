https://it.sputniknews.com/20220203/dallue-etichetta-verde-a-gas-e-nucleare-ma-il-governo-italiano-si-divide-sulla-tassonomia-14897445.html

Dall'UE etichetta verde a gas e nucleare, ma il governo italiano si divide sulla tassonomia

Dall'UE etichetta verde a gas e nucleare, ma il governo italiano si divide sulla tassonomia

Pd, M5S e Leu criticano il provvedimento della Commissione europea mentre Lega e Forza Italia sono d'accordo con la decisione. La protesta degli ambientalisti: "Duro colpo al Green Deal europeo".

Il via libera di Bruxelles all’inserimento di gas e nucleare nella tassonomia verde europea divide la politica italiana e gli stati membri. Dopo mesi di dibattito, ieri la Commissione ha deciso di includere le due fonti energetiche nella lista di quelle su cui investire per completare la transizione ecologica. Ora il provvedimento dovrà essere esaminato dal Consiglio europeo e dal Parlamento, che entro sei mesi dovranno decidere se confermare o rigettare la proposta della Commissione.Nel frattempo, la decisione fa discutere. A protestare sono gli ambientalisti, che promettono di battersi perché la decisione di Palazzo Berlaymont possa essere rivista. Per Mauro Albrizio, responsabile europeo di Legambiente, l’accordo “è un duro colpo al Green Deal Europeo ed a un'ambiziosa politica climatica in linea con l'obiettivo di 1.5 gradi indispensabile per fronteggiare l'emergenza”.“Seguire la strada del gas e del nucleare” è “sbagliato” e “insensato”, spiega l’associazione. “Per quanto riguarda il nucleare stiamo parlando di una tecnologia di produzione di energia superata dalla storia, surclassata da tecnologie più competitive sotto il punto di vista economico come quelle a fonti rinnovabili”, spiega il presidente nazionale, Stefano Ciafani.“Il piano presentato dall'Unione Europea potrebbe dirottare centinaia di miliardi di euro di investimenti privati dalle rinnovabili al gas fossile o alla produzione di energia nucleare”, accusa anche Greenpeace.“I reattori nucleari – protesta l’associazione - richiederebbero così tanto tempo per essere costruiti da non poter entrare in funzione abbastanza rapidamente per contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici che l’UE si è prefissa per il 2030, periodo che la comunità scientifica indica come decisivo per contrastare la crisi climatica”.Le posizioni degli ambientalisti vengono condivise da Pd, Movimento 5 Stelle e Leu. Giuseppe Conte, leader dei pentastellati, promette che “contrasterà questa soluzione in tutte le sedi”. “Il futuro è nel segno di rinnovabili, risparmio energetico e tutela dell'ambiente", precisa. I senatori pentastellati parlano di “operazione di greenwashing", che va contro “il parere degli scienziati”."La decisione della Commissione europea sulla tassonomia non ci convince: esperti e voci della finanza hanno evidenziato le tante criticità di questa scelta”, ha scritto in un tweet Chiara Braga, responsabile Dem per la Transizione ecologica, sostenibilità, infrastrutture.A plaudere alla decisione della Commissione UE è Matteo Salvini, che ora chiede al governo di mettere da parte i no ideologici. "Più gas, per pagare bollette meno care, e avvio della ricerca sul nucleare pulito e sicuro”.“Lo scenario sarebbe invece molto diverso, e finalmente sostenibile, - osserva però il parlamentare - se si decidesse di non ostacolare l'uso delle bioenergie sia nella mobilità sia nel termico”.

