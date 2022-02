https://it.sputniknews.com/20220203/criptovalute-in-italia-al-via-lanagrafe-che-censira-le-operazioni-anche-degli-exchange-stranieri-14891239.html

Criptovalute in Italia, al via l’anagrafe che censirà le operazioni anche degli exchange stranieri

Criptovalute in Italia, al via l’anagrafe che censirà le operazioni anche degli exchange stranieri

L’Italia non “banna” le criptovalute, ma avvia l’anagrafe delle transazioni effettuate in criptovaluta. Si tratta di un vero e proprio censimento delle... 03.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-03T21:33+0100

2022-02-03T21:33+0100

2022-02-03T21:33+0100

criptovalute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/577/69/5776935_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_6dccacf7ef0abff6fa6527437efd4012.jpg

L’anagrafe delle criptovalute registrerà le operazioni in criptovaluta e i gestori. Il decreto attuativo entrerà in vigore fra 90 giorni, e richiederà agli exchange italiani e a quelli stranieri (il 90% del mercato, riporta Italia Oggi) di registrare presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam) la loro attività in Italia.Qualora una piattaforma non si registri in Italia all’Oam, rischierebbe l’oscuramento.E non è tutto, perché l’anagrafe delle criptovalute trasferirà le informazioni raccolte al Ministero dell’Economia e della Finanza ogni 3 mesi. Le forze dell’ordine, come la Guardia di Finanza e tutti gli altri enti preposti al controllo delle dichiarazioni dei redditi degli italiani, avranno l’accesso all’anagrafe per i controlli del caso.Anagrafe delle criptovalute: cosa registra?Come annunciato, l’anagrafe delle criptovalute vale sia per gli operatori italiani che stranieri, e per le operazioni.L’anagrafe delle criptovalute dovrà raccogliere, in particolare, i dati identificativi dei clienti, i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente, spiega Italia Oggi.Dei clienti le piattaforme dovranno fornire il cognome e nome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e gli estremi del documento di identità, nonché la residenza anagrafica e il domicilio.Si va quindi verso la schedatura di tutti gli italiani che operano con le criptovalute e i dati trasmessi all’Oam saranno custoditi per un periodo di 10 anni. Va fatto notare che anche i fornitori di portafogli digitali dovranno riportare tali informazioni all’autorità italiana.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

criptovalute