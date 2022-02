https://it.sputniknews.com/20220203/covid-salvini-positivo-sto-bene-e-sono-asintomatico-14902617.html

La positività del leader della Lega gli ha impedito di essere presente in Parlamento durante il giuramento per il secondo mandato al Colle di Sergio... 03.02.2022, Sputnik Italia

matteo salvini

lega

italia

coronavirus in italia

Parlando per Rai Isoradio dalla sua abitazione, dove è in autoisolamento per la positività al coronavirus, Matteo Salvini ha dichiarato di essere asintomatico e di sentirsi bene. La positività al Covid non gli impedirà di proseguire le sue attività lavorative e le sue dirette sui social, ha precisato il leader del Carroccio.Ha poi ironicamente espresso il disagio dall'essere in autoisolamento nonostante la sua asintomaticità all'infezione del coronavirus.La positività del leader della Lega gli ha impedito di essere presente in Parlamento durante il giuramento per il secondo mandato al Colle di Sergio Mattarella.Ricordiamo che Mattarella ha giurato oggi per il secondo mandato al Quirinale. L'intervento di Mattarella è stato molto apprezzato dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

