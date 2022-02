https://it.sputniknews.com/20220203/covid-locatelli-in-arrivo-vaccini-ai-0-5enni-si-va-verso-una-situazione-favorevole-14889415.html

Covid, Locatelli: in arrivo vaccini alla fascia 0-5, si va verso una situazione favorevole

Covid, Locatelli: in arrivo vaccini alla fascia 0-5, si va verso una situazione favorevole

L’Italia si avvia verso una situazione pandemica “marcatamente favorevole”, dice Franco Locatelli a Sky Tg24. 03.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-03T11:34+0100

2022-02-03T11:34+0100

2022-02-03T11:59+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/9669352_0:130:2379:1468_1920x0_80_0_0_110217d0caeb7a9d3900330ddb74cc78.jpg

L’Italia mantiene il paese aperto con l’ultimo decreto del governo, perché negli ultimi mesi “siamo riusciti a gestire la quarta ondata dovuta ad Omicron mantenendo tutto aperto, a differenza di altri paesi come Germania, Olanda e Austria che hanno dovuto ricorrere a lockdown o a chiusure di attività”, dice Locatelli con una punta di orgoglio.Una condizione favorevole e migliore rispetto al altri stati europei, dovuta all’alto numero di vaccinati, spiega il presidente del Consiglio superiore di sanità.Tutto è subordinato ai numeri, tuttavia Locatelli fornisce un orizzonte temporale, stimando per fine febbraio la possibilità di rivedere l’uso della mascherina all’aperto.“Vediamo l'evoluzione della curva epidemica nel paese e in base a quello si deciderà se anticipare o posticipare”.Vaccino fascia 0-5 anni in arrivoQuindi Locatelli annuncia che nella prossima primavera potrebbe giungere in Italia il vaccino anti'Covid-19 per la fascia di età 0-5 anni.Anche per la fascia di età 0-5 anni il vaccino è previsto in doppia dose, ma il dosaggio è ulteriormente ridotto anche rispetto a quello già inferiore previsto per la fascia di età 5-11 anni.“Direi che potrebbe essere ragionevole ipotizzare l'orizzonte dell'inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera”, ha concluso Locatelli.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia