Cosa vuole comunicare il tuo cane quando abbaia?

Cosa vuole comunicare il tuo cane quando abbaia?

Cosa significa quando il tuo cane abbaia e come convincerlo a smettere? Come interpretare il suo ringhio o il suo guaito? 03.02.2022, Sputnik Italia

Sta abbaiando troppo? E cosa si può fare per aiutarlo smettere? Queste sono solo alcune delle domande che molti di noi si pongono di continuo durante la giornata, ed è proprio per aiutarci a comprendere meglio l’argomento che Jules Howard ha condotto uno studio, che verrà pubblicato in un libro a maggio, dove ha cercato in primo luogo di capire cosa vuole ottenere esattamente un cane quando abbaia.Prima di scrivere il suo libro, l’autore aveva catalogato l'abbaiare esclusivamente come un mezzo da parte dei cani per attirare l'attenzione, ma ad una attenta analisi ha scoperto che ci sono molti stili diversi di abbaiare.Il consiglio dell'esperta è quello di esplorare le situazioni in cui il cane abbaia e di pensare a soluzioni pratiche; è meglio non sgridare il cane, sostiene sempre Todd, infatti, le cosiddette "tecniche di addestramento avverse" non tendono a risolvere i problemi di fondo, come ad esempio la paura.Meglio incoraggiare i cani troppo rumorosi a concentrarsi su compiti neutri, come giocare a riportare la palla o andare a letto, situazioni queste in cui per loro abbaiare diventa problematico. Per i cani in cerca di attenzione, invece, l'abbaiare non dovrebbe mai essere ricompensato con l'attenzione.Anche la razza dei cani può influire su questo aspetto, ci sono infatti razze canine molto più loquaci di altre: jack russell, chihuahua e pastori tedeschi non sono certo esempi di cani silenziosi, al contrario dei labrador o degli spaniel.Infine, un consiglio sempre attuale è quello di osservere attentamente i nostri animali, per cercare di capire il motivo per il quale stanno parlando, cosa ci vogliono dire e se questo può essere legato a qualcosa che noi possiamo fare per cambiare la situazione.

