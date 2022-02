https://it.sputniknews.com/20220203/coronavirus-tutta-leuropa-in-rosso-scuro-nella-mappa-ecdc-14900573.html

Coronavirus, tutta l'Europa in rosso scuro nella mappa Ecdc

Coronavirus, tutta l'Europa in rosso scuro nella mappa Ecdc

Detto in altri termini, significa che in tutti i Paesi dell'Europa ci sono più di 300 infettati col Covid ogni 100mila persone. 03.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-03T18:16+0100

2022-02-03T18:16+0100

2022-02-03T18:16+0100

coronavirus nel mondo

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/14575004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b755cdec9f79497edae0c4372955a3e7.jpg

Il rischio epidemiologico del Covid-19 è ai massimi livelli in ogni angolo d'Europa, Italia compresa, secondo la nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.L'obiettivo di questa mappa e fornire raccomandazioni al Consiglio dell'Unione europea sulle misure nei viaggi nel territorio della Ue durante la pandemia di Covid.La mappa in rosso scuro contrasta in un certo senso con quanto sostenuto dall'Oms in precedenza per bocca del responsabile europeo Hans Kluge, che aveva espresso ottimismo, dicendo testualmente che l'Europa si sta avviando verso la normalità e la fine della pandemia, grazie alla bassa letalità della variante Omicron e la fine dell’inverno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, unione europea