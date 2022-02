https://it.sputniknews.com/20220203/berlusconi-rivendica-scelta-di-mattarella-per-il-quirinale-14901675.html

Berlusconi rivendica scelta di Mattarella per il Quirinale

Berlusconi rivendica scelta di Mattarella per il Quirinale

Secondo il fondatore e presidente di Forza Italia, è un "bene la scelta di riconfermarlo. 03.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-03T19:26+0100

2022-02-03T19:26+0100

2022-02-03T19:27+0100

politica italiana

silvio berlusconi

sergio mattarella

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/801/26/8012645_0:130:2379:1468_1920x0_80_0_0_6b880be0852d5968d4b59a1caa688d74.jpg

Dopo il discorso di insediamento di Sergio Mattarella al Parlamento, eletto per il secondo mandato al Quirinale, Silvio Berlusconi ha ribadito la correttezza della scelta di riconfermarlo come capo di Stato.Secondo Berlusconi, la scelta di Mattarella è garanzia di stabilità, più che mai importante in questo momento difficile per "continuare a lavorare per uscire dall'emergenza sanitaria e dalle difficoltà economiche".Ricordiamo che Silvio Berlusconi è stato a lungo candidato dal centrodestra per il Colle, tuttavia M5s e centrosinistra si sono opposti, ritenendolo di non essere in grado di rappresentare tutte le forze politiche.

https://it.sputniknews.com/20220203/giuramento-di-mattarella-costruire-litalia-del-dopo-emergenza-14898699.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, silvio berlusconi, sergio mattarella, italia