Apocalisse zombi? Nessun problema, i cani ci avviseranno

I cani "sapranno che l'apocalisse sta arrivando" e cercheranno di metterci in guardia, così dice l'esperto. 03.02.2022, Sputnik Italia

Il dottor Cameron Carlson, della Zombie Research Society, afferma che i potenti sensi dei nostri amici a quattro zampe saranno fondamentali per farci sapere l’eventuale arrivo dei morti viventi.L’esperto in questione ha affermato che i cani potranno prontamente avvisarci in caso di un'apocalisse zombi e quindi dovremmo stare molto attenti e saper ascoltare attentamente ciò che i nostri amici pelosi vogliono dirci, questo è quello che riporta il Daily Star.Il dottor Carlson, inoltre, ha aggiunto che il loro potente olfatto sarà in grado di annusare un morto vivente in arrivo, forse anche fino a un paio di chilometri di distanza.Terminando, infine, la sua attenta disamina, il dottor Carlson ci fa sapere che “I cani sono estremamente sensibili ai cambiamenti dell'ambiente e ai cambiamenti dello stato fisiologico che li circonda.”Quindi massima attenzione al comportamento dei cani, per non rischiare di ritrovarsi uno zombie fuori dalla porta.

