Aerei russi Tu-142 sorvolano l'Atlantico "in cerca di sottomarini" - Video

La Marina russa sta conducendo una serie di esercitazioni tra gennaio e febbraio, sotto la supervisione generale del comandante in capo della marina, l'ammiraglio Nikolay Evmenov."Secondo il piano d'addestramento al combattimento, due velivoli antisottomarino Tu-142 dell'aviazione navale della Flotta del Nord hanno completato con successo un volo verso una determinata area dell'Atlantico nord-orientale, per partecipare ad un'esercitazione di ricerca e rilevamento di sottomarini", ha comunicato la Flotta del Nord.Gli aerei hanno preso il volo nella regione di Vologda e hanno sorvolato il Mare di Norvegia fino all'area della missione, accompagnati da due caccia intercettori MiG-31.In varie fasi del volo, i Tu-142 sono stati accompagnati da caccia della Norwegian Air Force e della UK Air Force.Il volo degli aerei russi "è avvenuto in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo sulle acque neutrali del Mare di Barents, del Mare di Norvegia e dell'Oceano Atlantico", ha aggiunto la Flotta del Nord.

