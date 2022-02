Transizione ecologica Italia: 12,5 mld del Pnrr per idrogeno, biometano e agrovoltaico

160 milioni di euro per la ricerca sulla 160 milioni di euro per la ricerca sulla produzione dell’idrogeno verde , lo sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno e per la trasformazione in altri derivati e combustibili verdi, oltre allo sviluppo di celle a combustibile indispensabili per la mobilità all’idrogeno;

450 milioni di euro per la produzione di elettrolizzatori indispensabili alla produzione di idrogeno dall'acqua, allo scopo di creare una competenza proprietaria in Italia, così da creare una catena europea e una capacità europea nella produzione e uso dell'idrogeno;

100 milioni di euro per digitalizzare i parchi nazionali, al fine di implementare nuove tecnologie per la conservazione della natura e per offrire nuovi servizi ai visitatori e fruitori dei parchi stessi. Tra gli obiettivi, anche la semplificazione burocratica dei 24 parchi nazionali: la digitalizzazione fornirà un grande contributo in questo;