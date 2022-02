https://it.sputniknews.com/20220202/terra-seguita-da-un-asteroide-troiano-su-cui-potrebbe-metter-piede-luomo-14884874.html

Terra seguita da un asteroide troiano su cui potrebbe metter piede l'uomo

Terra seguita da un asteroide troiano su cui potrebbe metter piede l'uomo

Sebbene la presenza dei cosiddetti asteroidi troiani vicino ad altri pianeti del nostro Sistema Solare come Venere, Marte, Giove e Nettuno sia nota da decenni... 02.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-02T23:00+0100

2022-02-02T23:00+0100

2022-02-02T23:00+0100

astronomia

spazio

asteroide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/812/28/8122841_0:153:1921:1233_1920x0_80_0_0_b781fcb78d0d49c40d9e0f779d4c5778.jpg

Gli astronomi hanno rilevato la presenza di un asteroide troiano nell'orbita terrestre, secondo un nuovo studio condiviso pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications. Gli asteroidi troiani guidano o seguono un pianeta mentre orbita attorno al Sole. Si trovano nei cosiddetti punti di Lagrange, zone in cui la gravità del pianeta e del Sole si annullano a vicenda, secondo i ricercatori.L'asteroide appena rilevato è solo il secondo fino ad oggi ad essere stato individuato dagli astronomi, mentre il primo, TK, è stato rilevato nel 2010.Il nuovo corpo celeste è stato battezzato 2020 XL5. Gli indizi sull'esistenza del nuovo asteroide sono stati rilevati dal telescopio Pan-STARRS alle Hawaii nel dicembre 2020. Un team di scienziati guidato dal dottor Toni Santana-Ros dell'Università di Barcellona ha studiato la roccia spaziale tra febbraio e marzo dello scorso anno. Nel corso del loro studio, l'equipe ha inoltre analizzato i dati sulle osservazioni del cielo dal 2012 al 2019, oltre a esaminare l'oggetto nel 2021 da tre diversi osservatori a terra. Fu allora che il team riuscì a stabilire definitivamente la presenza di un asteroide troiano. Gli scienziati hanno affermato che l'uomo potrebbe un giorno mettere piede sul corpo celeste, creando "basi umane o installando apparecchiature scientifiche per trarre vantaggio dalla loro posizione particolare". L'asteroide rimarrà nella sua orbita attuale per almeno 4mila anni, affermano gli scienziati. Gli indici di colore delle immagini osservative suggeriscono che l'asteroide è composto principalmente da carbonio. Si sospetta che la roccia spaziale possa aver avuto origine nella cintura di asteroidi situata tra le orbite di Marte e Giove, e potrebbe essere entrata nell'orbita terrestre a causa dell'attrazione gravitazionale di Giove. I ricercatori affermano che lo studio degli asteroidi troiani potrebbe fornire "indizi chiave" sull'evoluzione del Sistema Solare, fornendo quindi informazioni significative sulle sue origini.

https://it.sputniknews.com/20220119/agenzia-spaziale-russa-pubblica-le-immagini-del-volo-di-un-asteroide-potenzialmente-pericoloso-14692882.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astronomia, spazio, asteroide