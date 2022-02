https://it.sputniknews.com/20220202/sondaggio-politico-post-elezione-quirinale-ecco-come-ne-escono-i-partiti-14873918.html

Sondaggio politico post elezione Quirinale: ecco come ne escono i partiti

Sondaggio politico post elezione Quirinale: ecco come ne escono i partiti

Le elezioni del presidente della Repubblica sono state un vero test di capacità politica per i partiti che vi hanno preso parte. Gli italiani, che non potevano... 02.02.2022

Secondo un sondaggio di Swg, pubblicato da Termometro Politico, realizzato tra il 26 e il 31 gennaio, Fratelli d’Italia è il partito che ha acquistato maggiore elettorato potenziale. Il sondaggio restituisce a Giorgia Meloni e ai suoi un più 0,7%, portando al 20,5% il consenso popolare teorico intorno al suo partito.La Lega per Salvini premier perde lo 0,9% e si attesta al 17,5%, confermando la tendenza in negativo e lo slittamento al terzo posto nelle intenzioni di voto degli italiani.Al primo posto resta il Partito Democratico, guidato da Enrico Letta, con il 21,2%, ma non è una vittoria, poiché gli elettori gli tolgono un 0,5%: a qualcuno non deve essere piaciuto come Letta ha condotto le trattative sull’elezione del presidente della Repubblica.Il Movimento 5 Stelle ha guadagnato il +0,3%, i pentastellati valgono il 13,8% secondo queste intenzioni di voto.Perde anche Forza Italia (-0,4%), che scende al 7,3%. Forse l’uscita di scena di Silvio Berlusconi ha fatto calare il sipario.Gli altri partitini, messi insieme, raggiungono a malapena il 4,5%.

