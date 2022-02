https://it.sputniknews.com/20220202/scontro-nel-m5s-scende-in-campo-beppe-grillo-14877598.html

Scontro nel M5s, scende in campo Beppe Grillo

Scontro nel M5s, scende in campo Beppe Grillo

Con un post affidato alla rete, il garante del Movimento prova a sanare le divergenze interne. Ma l’interpretazione del suo messaggio lascia aperte molte... 02.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-02T12:42+0100

2022-02-02T12:42+0100

2022-02-02T12:42+0100

beppe grillo

politica italiana

luigi di maio

movimento 5 stelle

giuseppe conte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10288749_0:248:2904:1882_1920x0_80_0_0_d46bd64540ab1856457e9a828091dc62.jpg

Con un post apparso sul suo sito e rilanciato dal suo account Twitter, Beppe Grillo, fondatore ed ora garante del Movimento del Movimento 5 Stelle, cerca di lanciare un appello all'unità del movimento, nel bel mezzo dello scontro in atto tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio.Il post in questione ha come titolo Cupio dissolvi, espressione latina che può essere tradotta come desiderio di operare il disfacimento di sé stessi o di auto-distruggersi, e recita:Il post lascia aperte molte interpretazioni, da un lato chi si schiera con Di Maio interpreta le parole di Grillo come un'offerta a proporsi come mediatore, dall'altro lato chi sostiene le posizioni di Conte interpreta quella "sola voce" come quella del suo attuale leader e cioè Giuseppe Conte, che ha tra laltro messo un suo like al post di Grillo. Il dibattito continua.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beppe grillo, politica italiana, luigi di maio, movimento 5 stelle, giuseppe conte