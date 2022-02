https://it.sputniknews.com/20220202/scienziati-scoprono-legame-tra-chili-superflui-e-intelletto-14879878.html

Scienziati scoprono legame tra chili superflui e intelletto

Un articolo dedicato alla ricerca è stato pubblicato su News-Medical. 02.02.2022, Sputnik Italia

I ricercatori della Scuola di Medicina dell'Università McMaster, in Canada hanno indicato che i chili superflui sono un fattore di rischio per il declino cognitivo del cervello negli adulti. Lo si afferma in un articolo pubblicato su News-Medical.Anche tenendo conto dei fattori di rischio cardiovascolare, come il diabete, l'ipertensione o i danni alle arterie cerebrali, "il legame tra grasso corporeo e punteggi cognitivi inferiori persiste", si afferma nello studio.I ricercatori hanno osservato, nel loro esperimento, che i soggetti obesi eseguivano test di intelligenza come se fossero circa tre anni più grandi dei loro coetanei normopeso. In generale, l'obesità è stata associata a un aumentato rischio di sviluppare demenza senile e altri tipi di peggioramento delle funzioni cognitive e della memoria.Queste conclusioni sono state raggiunte dopo l'analisi di 9.166 persone, che hanno preso parte al test. La loro età variava da 35 a 75 anni, con un'età media di 58 anni. È stato inoltre specificato che circa il 58% dei volontari erano donne. Alle persone che hanno preso parte al test è stata misurata la percentuale di grasso corporeo. Inoltre 6.733 persone sono state sottoposte a risonanza magnetica, per misurare il cosiddetto grasso addominale, cioè il grasso attorno agli organi interni. La risonanza magnetica ha anche permesso di valutare il grado di danno ai vasi cerebrali.

