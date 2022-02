https://it.sputniknews.com/20220202/salvini-incontra-il-ministro-franco-caro-bollette-gas-tra-i-temi-trattati-14881063.html

Salvini incontra il ministro Franco, caro bollette gas tra i temi trattati

Salvini incontra il ministro Franco, caro bollette gas tra i temi trattati

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato presso il Ministero dell'economia e delle finanze il ministro Daniele Franco, tra i temi all'ordine del... 02.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-02T15:57+0100

2022-02-02T15:57+0100

2022-02-02T15:57+0100

italia

matteo salvini

energia

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10437100_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_9834c139186cdb354ef69b7f245b3423.jpg

Oggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato presso il Ministero dell'economia e delle finanze il ministro Daniele Franco, tra i temi all'ordine del giorno soprattutto il caro bollette e i temi legati all'energia, oltre alla situazione di Mps.Questa la dichiarazione riportata dall’ANSA, mentre il leader leghista stava lasciando il Mef dopo il colloquio con il ministro Franco: "Sono venuto qui al ministero per un confronto con il Ministro Franco dopo la partita del Colle sul tema bollette: ho chiesto a Franco e chiederò a Draghi un intervento sostanzioso oltre i 5 miliardi subito per aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette del gas".Quello del caro bollette è un tema particolarmente caldo in questi giorni, è di oggi la notizia che alcuni commercianti dalla cittadina di Valenza, in provincia Alessandria, in segno di protesta contro il caro bollette abbiamo spento le luci delle loro attività commerciali.La situazione rimane calda, e tutti restano in attesa di possibili sviluppi.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, matteo salvini, energia, politica italiana