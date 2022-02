https://it.sputniknews.com/20220202/s-400-per-erdogan-lacquisto-dei-sistemi-antiaerei-russi-sono-affari-interni-della-turchia-14873234.html

S-400: per Erdogan l'acquisto dei sistemi antiaerei russi sono affari interni della Turchia

S-400: per Erdogan l'acquisto dei sistemi antiaerei russi sono affari interni della Turchia

L’acquisto dei sistemi di difesa aerea russi S-400 sono un affare interno della Turchia, non è una cosa negativa per la NATO, è quanto ha affermato il... 02.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-02T09:02+0100

2022-02-02T09:02+0100

2022-02-02T09:02+0100

turchia

politica internazionale

sistema antiaereo s-400

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/13685438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_875635337f3baf24ff9b0067761b0251.jpg

Russia e Turchia hanno firmato un contratto per la fornitura di quattro battaglioni del sistema di difesa aerea S-400 del valore di 2,5 miliardi di dollari (circa 2,2 miliardi di euro) nel 2017 e le consegne alla Turchia sono state effettuate nell'estate e nell'autunno del 2019.Il contratto includeva un'opzione per l'acquisto di ulteriori forniture e, a fine agosto 2021, Erdogan ha affermato di non avere dubbi sull'acquisto di nuovi S-400 dalla Russia.Quando ha acquistato i sistemi di difesa aerea S-400 di fabbricazione russa, la Turchia ha causato una spaccatura con gli Stati Uniti, loro alleati della NATO.Gli Stati Uniti, nel 2019, hanno annullato la vendita dei jet F-35 alla Turchia, affermando che questo potrebbe far trapelare segreti militari alla Russia. Il Cremlino e Ankara hanno entrambi fortemente smentito tale possibilità.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turchia, politica internazionale, sistema antiaereo s-400