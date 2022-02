https://it.sputniknews.com/20220202/rapporto-agenas-occupazione-intensive-al-16-in-calo-in-11-regioni-in-24-ore-14879915.html

Rapporto Agenas: occupazione intensive al 16%, in calo in 11 Regioni in 24 ore

Disponibili i nuovi dati giornalieri Agenas provenienti dalle regioni italiane. Trento è al 28%, mentre altre 4 regioni sono oltre il 20%: Friuli-Venezia... 02.02.2022, Sputnik Italia

Resta al 16% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Italia, ma, in 24 ore, cala in 11 regioni, scrive l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali (Agenas).Ed ecco qui i dati statistici Agenas sulle terapie intensive occupate dai pazienti Covid al 1° febbraio:Abruzzo (19%), Calabria (11%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lazio (21%), Liguria (14%), Lombardia (13%), Provincia autonoma di Bolzano (12%), Sicilia (16%), Toscana (18%), Umbria (12%), Val d'Aosta (18%).Come si evince dai dati, cinque regioni sono oltre il 20%.Dati Agenas, occupazione dei reparti di area medicaPer quanto riguarda l’occupazione dei reparti di area medica, i dati statistici crescono in 6 regioni, ma calano in 4.Nella danza dei numeri, troviamo la Valle d’Aosta e la Liguria, al 40%, il Friuli-Venezia Giulia e la Sicilia, al 39%, la Calabria, al 38%, e le Marche, al 34%.Sul piano nazionale resta al 30% la percentuale di posti occupati da pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica, ma, in 24 ore, il dato cresce in 6 regioni:Calabria (38%), Marche (+3% arriva a 34%), Molise (22%), Provincia autonoma di Trento (30%), Sardegna (24%) e Val d'Aosta (al 40%).Il tasso d'occupazione è stabile in Abruzzo (32%), Campania (31%), Emilia Romagna (30%), Liguria (40%), Lombardia (29%), Piemonte (31%), Puglia (25%), Sicilia (39%), Toscana (27%), Umbria (32%) e Veneto (25%).Fiaso: in terapia intensiva il 64% sono non vaccinatiMentre, tra gli immunizzati contro il Covid-19 che finiscono in rianimazione, l’88% soffre di gravi patologie diverse dalla malattia scatenata dal virus, le terapie intensive restano piene di non vaccinati.I letti delle rianimazioni Covid-19, infatti, sono occupati per il 64% da soggetti non vaccinati: “un dato ormai consolidato che conforta sulla efficacia del vaccino nella protezione dalle forme gravi della malattia da Covid”. Questo quanto affermato dalla Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) sulla rete degli ospedali sentinella.Tra i vaccinati finiti in Rianimazione Covid, rileva inoltre la federazione Fiaso, “la quasi totalità, l'88%, soffre di gravi comorbidità. Si tratta, per il 61% dei casi, di persone che avevano fatto il vaccino da oltre 4 mesi e non avevano ancora avuto la terza dose”, si precisa.

