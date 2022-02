https://it.sputniknews.com/20220202/prima-serata-festival-di-sanremo-2022-fiorello-e-i-maneskin-alzano-lo-share-14873418.html

Prima serata Festival di Sanremo 2022, Fiorello e i Måneskin alzano lo share

Prima serata Festival di Sanremo 2022, Fiorello e i Måneskin alzano lo share

Fiorello si conferma vero animatore del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus: la sua ironia e le sue improvvisate catturano lo spettatore. 02.02.2022, Sputnik Italia

Altro momento apice della serata l’arrivo dei Måneskin, o meglio, Amadeus che va a prenderli con un mezzo elettrico. Damiano si commuove sul palco dell’Ariston al termine di Caroline. Per loro doppia standing ovation e i fiori di Sanremo meritatissimi.Ornella Muti è impacciata e rischia di cadere, quando ad Amadeus porta il cappello da chauffeur e il cappotto per andare a prendere i Måneskin. La polemica sulla marijuana sembra averla già dimenticata comunque.Tra i cantanti in gara, Achille Lauro vince per l'esibizione, al termine della sua canzone simula un auto battesimo che farà dire a Fiorello:In platea c’è di nuovo il pubblico, non il pienone, ma si fa sentire. Ad Ornella Muti chiedono di alzare la voce e Amadeus chiede ai tecnici di risolvere il problema di diffusione audio: “altrimenti che li abbiamo fatti venire a fare?”, afferma ironico.E il pubblico in platea commuove Amadeus in apertura, quando dà a tutti il benvenuto alla 73^ edizione del Festival della Canzone italiana.I dati d'ascolto della prima serataIl Festival di Sanremo ha fatto il 54,7% di share durante la prima serata, con 10 milioni e 911 mila spettatori che hanno seguito l’evento canoro.Il picco di telespettatori nella prima parte della serata con 13.805.000 spettatori e il 54,5% di share.Un grande risultato se si considera che lo scorso anno durante la prima serata furono 8 milioni e 363 mila gli spettatori, pari al 46,6% di share.C’è voglia di Sanremo e di buona musica.La seconda serata di Sanremo 2022Questa sera tornerà Fiorello, che si è definito la terza dose dei telespettatori. Mentre chissà se avranno riso gli ideologi del no al vaccino, quando Fiorello ha mimato movimenti fuori controllo del braccio destro:Nella seconda serata di Sanremo 2022, la co-conduttrice sarà Lorena Cesarini, attrice diventata popolare grazie alla serie televisiva Suburra. Ci sarà anche Laura Pausini tra i superospiti.Di seguito, la classifica della prima serata di Sanremo 2022, secondo la sala stampa.

