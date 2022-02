https://it.sputniknews.com/20220202/pechino-2022-al-via-la-staffetta-della-torcia-olimpica-14876414.html

Pechino 2022, al via la staffetta della torcia olimpica

Pechino 2022, al via la staffetta della torcia olimpica

La staffetta della torcia olimpica è partita a Pechino mercoledì 2 febbraio. I primi tedofori correranno con la torcia delle Olimpiadi invernali di Pechino... 02.02.2022, Sputnik Italia

"La staffetta olimpica di Pechino 2022 avrà luogo dal 2 al 4 febbraio in tre città: Pechino, Yanqing e Zhangjiakou, con l’ausilio di centinaia di tedofori tra cui il primo passaggio di consegne da robot a robot nella storia", si legge nella dichiarazione pubblicata sul sito delle Olimpiadi invernali di Pechino.Secondo il comunicato, Pechino è la prima città nella storia ad accogliere sia la fiamma delle Olimpiadi estive (nel 2008) che di quelle invernali (ora nel 2022).A causa della pandemia di Covid-19 in corso, sono state prese diverse misure sanitarie e di sicurezza, per ridurre la lunghezza e la durata della staffetta, si legge nel comunicato. I circa 1.200 tedofori, la cui età va dai 14 agli 86 anni, porteranno la torcia lungo la sezione Badaling della Grande Muraglia, attraverso le rovine di Nihewan, il Fulong Ski Resort e il Palazzo d'Estate.“Nel pomeriggio del 2 febbraio, al Parco Olimpico Invernale di Pechino, a pochi passi dal fiume Yongding, verranno utilizzati robot anfibi e subacquei per la staffetta, segnando la prima volta nella storia che la torcia verrà passata da robot a robot", si legge nel comunicato.Le Olimpiadi si terranno dal 4 al 20 febbraio e le Paralimpiadi invernali dal 4 al 13 marzo. I prossimi giochi sono caratterizzati anche dal fatto che le gare sportive si terranno in tre città ospitanti contemporaneamente: Pechino (hockey, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità e curling), Zhangjiakou (biathlon, sci di fondo, snowboard e salto con gli sci) e Yanqing (sci alpino, bob, skeleton e slittino). Di conseguenza, ci saranno anche tre villaggi olimpici alle Olimpiadi invernali cinesi.

