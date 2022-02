https://it.sputniknews.com/20220202/olimpiadi-invernali-pechino-2022-registrate-tutte-le-91-delegazioni-14885019.html

Olimpiadi Invernali Pechino 2022: registrate tutte le 91 delegazioni

A due giorni dall’apertura dei Giochi invernali Pechino 2022, risultano essersi registrate ufficialmente tutte e 91 le delegazioni sportive previste. 02.02.2022, Sputnik Italia

Tutte le 91 delegazioni che parteciperanno ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 hanno completato la registrazione formale, stando a quanto comunicato oggi dal Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022 (Bocog).Il comunicato ha spiegato che gli incontri di registrazione si sono svolti con tutte le delegazioni e “il relativo lavoro è stato concluso”.Mentre l'apertura dei giochi invernali di Pechino 2022 sono previsti per venerdì 4 febbraio, gli arrivi degli atleti e degli altri soggetti olimpici interessati sono in un continuo crescendo.Da quanto si apprende in 24 ore, cioè tra le 18:00 del 31 gennaio e la stessa ora della giornata di ieri (ora di Pechino), sono atterrati in Cina 1.750 tra atleti e personale degli staff.Secondo le statistiche del Bocog, un totale di 12.349 persone è giunto a Pechino, mentre in 117 erano già partiti nel periodo tra il 4 gennaio e il 1° febbraio. I Giochi Olimpici Invernali di Pechino hanno inoltre attirato l'attenzione e la copertura mediatica da parte di tutto il mondo, dal momento che complessivamente dal 4 gennaio al primo febbraio sono state attivate 8.210 tessere di accredito per giornalisti, fotografi ed emittenti radiotelevisive.Intanto, quest’oggi è partita la staffetta che porterà la torcia olimpica a Pechino per la cerimonia di inaugurazione. Nella staffetta sono stati inseriti anche due tedofori robot che si scambieranno la torcia olimpica in acqua.Pechino ha fatto sapere di essere l’unica città che ha ospitato sia le Olimpiadi estive che quelle invernali.

