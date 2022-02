https://it.sputniknews.com/20220202/oggi-il-cdm-valutera-la-durata-illimitata-del-green-pass-e-nuove-misure-per-la-scuola-14873806.html

Oggi il Cdm valuterà la durata illimitata del green pass e nuove misure per la scuola

Oggi il Cdm valuterà la durata illimitata del green pass e nuove misure per la scuola

02.02.2022

Verrà discussa oggi dal Consiglio dei ministri la bozza del nuovo decreto in materia di coronavirus, che prevedrebbe una durata “indefinita” del green pass per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino o è guarito; sempre nella stessa riunione, verranno prese in esame nuove misure riguardanti la scuola, al fine di uniformare le norme sulla quarantena per il ciclo di studi primario e secondario.La Dad dovrebbe scattare con tre casi positivi in classe, anche per quanto riguarda le scuole elementari (attualmente a due); fine ultimo di questo provvedimento è quello di ridurre il più possibile l’utilizzo della Dad. Infine, al vaglio l’ipotesi di auto-sorveglianza per gli studenti che hanno ricevuto la dose di richiamo.Una piccola rivoluzione anche per ciò che concerne i tamponi nel mondo della scuola. Se le nuove norme venissero approvate, sarebbe necessario fare uno solo tampone tre giorni dopo la scoperta di un caso accertato in classe; oggi la regola prevede invece un tampone dopo la scoperta e uno "in chiusura" cinque giorni dopo.Non dovrebbero esserci invece cambiamenti per quanto riguarda le norme di sicurezza attive negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.Altre norme al vaglio riguarderebbero la revisione del sistema delle zone a colori, la proroga di 10 giorni per l'obbligo di mascherina all'aperto e una regolamentazione giuridica riguardante la chiusura delle discoteche.Verrà infine verificato lo stato di attuazione del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

