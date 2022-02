https://it.sputniknews.com/20220202/mosca-promette-risposta-speculare-a-divieto-di-trasmissione-per-rt-de-in-germania-14886352.html

Mosca promette risposta speculare a divieto di trasmissione per RT DE in Germania

Il regolatore dei media tedesco MABB ha ufficialmente vietato la trasmissione di RT DE nel Paese, sostenendo che gli organizzatori del canale non avevano... 02.02.2022, Sputnik Italia

La decisione dell'authority competente tedesca di vietare a RT DE di andare in onda in Germania costringe Mosca a misure di ritorsione contro i media tedeschi in Russia, ha affermato oggi il ministero degli Esteri russo. Nonostante il regolatore tedesco, MAAB, affermi che l'emittente russa non disponga dell'autorizzazione necessaria, Mosca ha sottolineato che il divieto è stato imposto nonostante RT DE avesse la relativa licenza. Il dicastero diplomatico di Mosca ha inoltre sottolineato che le preoccupazioni della Russia in merito al divieto sono state esplicitamente ignorate dalla Germania.A sua volta la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che la Germania è scivolata sui suoi obblighi nel campo della protezione della libertà di parola e Mosca non ha nulla di cui vergognarsi rispondendo alle azioni di Berlino.All'inizio della giornata il MAAB aveva vietato a RT DE di trasmettere in Germania. Caso RT DE sarà sollevato a livello OsceLa Russia solleverà la questione del divieto di trasmissione a RT DE in Germania a livello dell'Osce e verrà richiesta una risposta chiara al rappresentante per la libertà dei media su quanto accaduto, ha dichiarato a Sputnik Maxim Buyakevich, vice rappresentante della Russia all'Osce.

rt, russia, il ministero degli esteri della russia, informazione, giornalismo, censura, germania