https://it.sputniknews.com/20220202/mark-zuckerberg-mette-in-guardia-dagli-screenshot-delle-chat-di-facebook-messenger-14879239.html

Mark Zuckerberg mette in guardia dagli screenshot delle chat di Facebook Messenger

Mark Zuckerberg mette in guardia dagli screenshot delle chat di Facebook Messenger

Mark Zuckerberg ha raccomandato gli utenti di non fare gli screenshot delle chat sul messenger di Facebook, spiegando il perché. 02.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-02T22:01+0100

2022-02-02T22:01+0100

2022-02-02T22:01+0100

società

facebook

social network

mark zuckerberg

informatica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/14619711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce85c2009185bf939ac1dbf122e48955.jpg

Il fondatore di Facebook e e amministratore delegato della società madre Meta ha dichiarato che l'aggiornamento di Messenger avviserà gli utenti se la loro chat è stata immortalata con uno screenshot da un'altra persona."Nuovo aggiornamento per le chat crittografate end-to-end di Messenger in modo da ricevere una notifica se qualcuno fa uno screenshot di un messaggio che scompare", ha scritto Zuckerberg, allegando uno screenshot di una conversazione con sua moglie Priscilla Chan."Stiamo anche aggiungendo GIF, sticker e reazioni alle chat crittografate", ha aggiunto.L'annuncio segue un aggiornamento della piattaforma di messaggistica di Facebook, che consente alle persone di disattivare l'audio dei propri messaggi. Al momento, la funzione è stata implementata negli Stati Uniti e dovrebbe essere estesa agli utenti di Facebook in Europa nelle prossime settimane.Le piattaforme di messaggistica concorrenti offrono già l'opzione per far scomparire i messaggi degli utenti, nonché notifiche quando viene acquisita una conversazione in uno screenshot, come Snapchat. Si vocifera che la mossa di Facebook sia una risposta ai problemi di sicurezza e alle questioni più controverse ed ampie sulla privacy online e sul diritto di libertà di parola.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, facebook, social network, mark zuckerberg, informatica