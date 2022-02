https://it.sputniknews.com/20220202/lallarme-di-giorgetti-sulla-tenuta-del-governo-sta-vivendo-dei-momenti-difficili-14879089.html

L'allarme di Giorgetti sulla tenuta del governo: "Sta vivendo dei momenti difficili"

L'allarme di Giorgetti sulla tenuta del governo: "Sta vivendo dei momenti difficili"

Da via Bellerio il ministro dello Sviluppo Economico mette in guardia sulla tenuta dell'esecutivo: "Sono preoccupato, non sarà facile".

2022-02-02T13:53+0100

2022-02-02T13:53+0100

2022-02-02T13:53+0100

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/13895169_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd907c8ea8bc21ad9526b85e1f2e0837.jpg

Dopo le giornate frenetiche per l’elezione del capo dello Stato, Matteo Salvini tenta di ricomporre le anime del suo partito e quelle del centrodestra. Lunedì, in una lettera pubblicata sul Giornale, aveva rilanciato l’idea della federazione, accolta però con freddezza dagli alleati di Forza Italia e da Giorgia Meloni.Al consiglio federale della Lega, ieri, il leader ha elencato le priorità per l’azione di governo, raccogliendo la fiducia dei grandi, nonostante le fratture acuite dalla gestione, da molti criticata, della partita del Colle.A via Bellerio non è ancora tempo di resa dei conti, ma è il ministro Giancarlo Giorgetti non esclude ripercussioni sul governo e sulla maggioranza, dopo il muro contro muro con il centrosinistra di queste settimane.Secondo quanto si apprende dall’agenzia Agi, per il ministro sarebbe “difficile” per l’esecutivo riuscire ad andare avanti fino al 2023. Intanto, il leader leghista, assieme a governatori e dirigenti del partito, ha fatto il punto sulle priorità da portare avanti nei prossimi mesi. Tra queste ci sono il caro bollette e il graduale allentamento delle restrizioni per adeguarsi alla nuova fase della pandemia, considerati anche i progressi della campagna vaccinale.Poi c'è il no a nuove tasse e alla distinzione tra bambini vaccinati e non vaccinati per la didattica a distanza. La Lega chiede un “decreto urgente per aiutare famiglie e imprese col pagamento delle bollette di luce e gas” e un “impegno più concreto” sul fronte dell’immigrazione.Salvini anticipava all'Ansa che l'obiettivo dell'incontro di questa settimana con Mario Draghi sarebbe stato quello di "ottenere l'allentamento delle restrizioni". "Leggo di bizzarre ipotesi di divieti a scuola per bambini di 6 e 7 anni o con distinzioni tra vaccinati e non vaccinati e penso sia il momento di fare l'esatto contrario", aveva specificato.Salvini ha chiarito anche i passaggi che lo hanno portato a convergere sul nome di Sergio Mattarella. "Sono il leader, dovevo prendere quella decisione in tre minuti. Mattarella ha sempre dato sponda anche al progetto dell'autonomia", ha spiegato, citato dall’Agi.Il no a Draghi al Colle, ha detto Salvini, era la conditio sine qua non per Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. L’attuale premier, ha spiegato il leader leghista, è indispensabile a Palazzo Chigi. Non tutti, però, a via Bellerio, condividerebbero la linea portata avanti dal segretario.La strategia per rilanciare il partito prevede anche una riaffermazione della propria identità, rispetto alla destra di Fratelli d’Italia. La Lega ha una storia diversa, avrebbe sottolineato Salvini. E se continuano gli attacchi, è l’avvertimento al partito di Giorgia Meloni, il rischio, per gli alleati, è l’isolamento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica