La Germania vieta le trasmissioni di RT DE

La Germania vieta le trasmissioni di RT DE

Il 17 dicembre, l'authority delle telecomunicazioni tedesca MABB aveva avviato un'indagine sulla società RT DE Productions GmbH, dopo che RT aveva annunciato... 02.02.2022, Sputnik Italia

russia

germania

mass media

russia today

giornalismo

informazione

Il 2 febbraio, il regolatore dei media della Germania ha annunciato il divieto della versione in lingua tedesca del canale russo RT nel Paese.Lo scorso dicembre, RT ha annunciato il lancio del canale di notizie RT DE in tedesco. La direttrice, Eva Flecken, dell'authority tedesca sui media MABB aveva annunciato l'avvio di un'indagine contro l'emittente RT, per il lancio di un programma in tedesco presumibilmente senza licenza di trasmissione.Il lancio di RT DE è stato accompagnato da polemiche nell'Unione Europea, con i media e i politici tedeschi che hanno accusato l'emittente di manipolazioni dei fatti che prendono di mira i tedeschi di origine russa.Nell'agosto 2021 a RT DE è stata rifiutata una licenza di trasmissione in Lussemburgo, dopo la corrispondente raccomandazione pervenuta dalle autorità tedesche. A settembre, YouTube ha rimosso due canali di RT DE senza diritto di ripristino, per presunte "violazioni delle regole della community".

russia

germania

