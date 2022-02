https://it.sputniknews.com/20220202/iss-blogger-rileva-strani-oggetti-volanti-non-identificati---foto-14884053.html

Dopo aver già segnalato presunti avvistamenti UFO e persino presunti accenni di basi aliene sulla Terra, il prolifico blogger Scott C. Waring ha recentemente affermato di aver individuato strani "oggetti d'oro luminosi" nello spazio vicino alla Stazione Spaziale Internazionale ISS.Come ha spiegato nel suo blog, Waring si è imbattuto in questo spettacolo mentre guardava il feed della live cam della NASA quando ha visto questi oggetti, che sembravano essere "metallici poiché sono dorati e con una leggera sfumatura marrone e verde", alcuni piccoli e altri "grandi come la stazione spaziale".Il blogger non sembrava sicuro di cosa avesse visto esattamente, pensando che gli oggetti in questione potessero essere "spazzatura spaziale", "detriti satellitari" o anche "urina e rifiuti scaricati dagli astronauti della ISS".“Comunque, queste cose non sembrano rifiuti. Sembrano entrare e uscire gradualmente dalla visuale... come se fossero navi interdimensionali nell'orbita terrestre”, ha riflettuto. "Sembra probabile che i futuri umani potrebbero guardare indietro nel tempo studiandoci per comprendere meglio il loro passato".

