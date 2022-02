https://it.sputniknews.com/20220202/guardia-di-finanza-a-casa-di-giuseppe-conte-nel-mirino-fatture-delle-consulenze-gruppo-acqua-marcia-14877250.html

Guardia di Finanza a casa di Giuseppe Conte, nel mirino fatture delle consulenze Gruppo Acqua Marcia

Suona il campanello anche di Giuseppe Conte. A cercarlo è la Guardia di Finanza, che gli chiede di mostrare le fatture relative alle sue consulenze al Gruppo... 02.02.2022, Sputnik Italia

Il gruppo Acqua Marcia è fallito nel 2012 e nel 2013 è stato posto in liquidazione. La Guardia di Finanza sta quindi pescando in fatti lontani nel tempo e che riguarderebbero fatture per un valore complessivo di 400mila euro.Il Gruppo Acqua Marcia si occupava di immobiliare, era impegnata in attività portuali ed aeroportuali e nel settore turistico-ricettivo. Nata nel 1868, è stata la più antica società immobiliare d’Italia fino al giorno del suo fallimento.Secondo EditorialeDomani.it, la Guardia di Finanza è giunta a casa dell’ex-presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su mandato della procura di Roma. I fatti risalgono ad alcune settimane fa, riporta ancora il portale online.Le fatture di Giuseppe Conte riguarderebbero le consulenze che questi avrebbe svolto per alcune delle società del Gruppo che apparteneva a Francesco Bellavista Caltagirone. Si aggiunge che, a quanto pare, Conte non sarebbe stato neppure pagato del tutto.Giuseppe Conte non è indagato, quella della procura di Roma è solo una richiesta di documentazione ed è relativa alle dichiarazioni dell’imprenditore Piero Amara. Quest’ultimo finito al centro di molte inchieste, tra cui quella famosa riguardante l’Eni e la presunta “loggia Ungheria”.Secondo questo articolo, i finanzieri si sarebbero recati anche a casa di Guido Alpa, che ha consulenze per la ristrutturazione del debito dell’imprenditore Caltagirone. Alpa è avvocato e accademico e maestro dell’ex presidente del Consiglio Conte.Pochi giorni fa anche Beppe Grillo è finito al centro di un'inchiesta che riguarda la ristrutturazione del debito di un’altra società, la Moby. Anche in questo caso un rivolo di un’altra inchiesta, quella sulla Fondazione Open.

