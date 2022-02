https://it.sputniknews.com/20220202/gerarchie-canine-i-cani-dominanti-sono-i-meno-amichevoli-14878593.html

Gerarchie canine, i cani dominanti sono i meno amichevoli

Gerarchie canine, i cani dominanti sono i meno amichevoli

Pensiamo ai nostri cani come a leali e amorevoli amici, "il migliore amico dell'uomo" si dice. Chi altro sarebbe felice di venirti incontro quando sei stanco... 02.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-02T23:57+0100

2022-02-02T23:57+0100

2022-02-02T23:57+0100

cani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/869/62/8696275_0:49:1656:981_1920x0_80_0_0_42f655ac9d2d87747afb4031bbcfb0f9.jpg

Un nuovo studio condotto dall'Università Eötvös Lorand di Budapest, in Ungheria, ha scoperto che più un cucciolo è amichevole e amabile, più si trova in basso nella "classifica" della gerarchia canina.Il team di ricerca ha scoperto ciò dopo aver osservato circa 1.082 cani interagire tra loro e hanno cercato di distinguere cinque principali tratti della personalità: energicità, cordialità/cortesia, affidabilità, nevroticismo/confusione e intelligenza.I risultati di questo studio si applicano anche ai casi in cui i cani vivono nello stesso appartamento: i cani più estroversi e coscienziosi tendono a classificarsi più in alto di quelli più amichevoli. Sembra che la cordialità abbia un impatto negativo sui punteggi di dominanza tra i cani.Inoltre, anche l'età è un fattore che può influire sul grado nella gerarchia dei cani, infatti i ricercatori hanno scoperto che i cani più anziani avevano maggiori probabilità di essere dominanti rispetto ai cuccioli.La "dominanza" non è un tratto della personalità separato per i cani (gli esseri umani, al contrario, lo vedono come tale). Tuttavia, le differenze nei tratti della personalità degli individui in un gruppo possono influenzare la gerarchia e quindi il dominio può essere correlato.Tuttavia, è improbabile che i risultati dello studio influiscano sul modo in cui gli esseri umani amano i loro amici con la coda, indipendentemente dal loro "grado" nella gerarchia canina.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cani