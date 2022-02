https://it.sputniknews.com/20220202/fbi-conferma-lacquisto-del-programma-spyware-israeliano-pegasus-serve-per-test-e-valutazioni-14885459.html

Fbi conferma l'acquisto del programma spyware israeliano "Pegasus": serve per "test e valutazioni"

L'Fbi ha confermato di aver comprato l'accesso allo spyware Pegasus sviluppato dalla società israeliana NSO Group esclusivamente "per propri test e... 02.02.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto sostenuto dal giornale, l'Fbi ha acquisito il programma Pegasus nel 2019 durante l'amministrazione Trump.Secondo il documento, il desiderio di testare il programma è in parte dovuto ai problemi di sicurezza che possono sorgere se lo spyware dovesse cadere nelle "mani sbagliate". Una fonte a conoscenza dell'accordo ha rivelato al Guardian che l'acquisizione della licenza è avvenuta dopo lunghe trattative tra i funzionari statunitensi e il management dell'azienda israeliana. Una delle controversie era che la NSO installava regolarmente sensori per essere a conoscenza del movimento fisico del programma, cosa a cui l'Fbi si era opposta. Secondo la fonte, dopo l'acquisto, l'Fbi ha smesso di utilizzare il software, ma ha continuato a pagare per l'accesso e ha persino esteso la licenza. Il software Pegasus sviluppato dall'israeliano NSO Group, secondo i media, è stato utilizzato dalle agenzie di intelligence di vari Paesi non solo per rintracciare criminali e terroristi, ma anche per spiare politici, uomini d'affari, attivisti, giornalisti ed esponenti dell'opposizione in tutto il mondo. Il Dipartimento del Commercio statunitense nell'autunno del 2021 ha elencato l'israeliana NSO e altre tre società come aziende impegnate in attività che potrebbero comportare rischi significativi o essere contrarie alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e agli interessi di politica estera. Alla fine di novembre i media hanno riferito che il gruppo NSO potrebbe essere venduto alla società americana di sicurezza informatica Integrity Partners per circa 300 milioni di dollari.

