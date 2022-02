https://it.sputniknews.com/20220202/facebook-e-instagram-introducono-lavatar-3d-per-il-loro-metaverso-14878971.html

Facebook e Instagram introducono l’Avatar 3D per il loro Metaverso

Ci siamo, il futuro è qui. Proprio come in Ready Player One (lo Sci-fi di Steven Spielberg) ciascuno avrà il proprio avatar 3D nei social network. Facebook e... 02.02.2022, Sputnik Italia

Facebook lo ha annunciato con un post sul suo sito web. Gli Avatar di Facebook vengono migliorati con nuove facce, per meglio corrispondere ai lineamenti e alle fattezze delle persone, mentre vengono introdotti per la prima volta su Instagram.Gli avatar 3D sono disponibili per Facebook, Messenger e le storie di Instagram, ma solo per gli utenti degli Stati Uniti, del Canada e del Messico.Per Meta Platform, il futuro dei mondi virtuali è una combinazione tra realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), che si aggiungono alle piattaforme familiari per gli utenti, come il telefono e il computer personale, scrive Meta.“Stiamo anche migliorando l'aspetto degli Avatar. Abbiamo regolato sottilmente alcune forme del viso e modificato i nostri shader della pelle per rendere il vostro avatar più autentico”, prosegue.In futuro ciascuno avrà un avatar 3D super personalizzabile, che rispecchia la propria personalità e che navigherà nel mondo virtuale in nostra vece: è il metaverso.

