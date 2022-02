https://it.sputniknews.com/20220202/draghi-riapre-il-paese-nelle-prossime-settimane-calendario-per-superare-restrizioni-14886577.html

Draghi: riapre il Paese, nelle prossime settimane calendario per superare restrizioni

Draghi: riapre il Paese, nelle prossime settimane calendario per superare restrizioni

Via la Dad agli studenti vaccinati, green pass illimitato con dose booster o per guariti con 2 dosi, addio al lockdown per chi ha il green pass illimitato... 02.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-02T19:44+0100

2022-02-02T19:44+0100

2022-02-02T19:44+0100

italia

coronavirus in italia

politica italiana

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/14741561_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_92ab1a1e20bbcb4afa6a434b94d00acc.jpg

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto con le nuove norme anti-Covid su scuola, stop restrizioni a vaccinati e durata illimitata del green pass, ha segnalato l'Ansa con riferimento a fonti nel governo. Ma sempre secondo l'Ansa, in questa decisione il governo non si è mostrato compatto, dal momento che la Lega non ha votato il pacchetto di misure, in quanto contrariata dalla "discriminazione" per gli alunni non vaccinati, gli unici che saranno mandati in Dad in caso di contatti con positivi.All'apertura del Consiglio dei ministri Draghi ha sostenuto, sempre secondo l'Ansa, che "i provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese".Il presidente del Consiglio ha inoltre preannunciato il ritorno alla normalità del Paese in funzione dell'andamento epidemiologico.Via Dad per vaccinatiGli studenti vaccinati potranno recarsi a scuola a prescindere, ha deciso il governo con il placet del Cts. La didattica a distanza varrà solo per guariti e non vaccinati e durerà 5 giorni dopo 5 casi positivi in classe per la scuola primaria, per la scuola secondaria se si superano i 2 casi.Durata green passChi ha ricevuto la dose booster e chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi ed è guarito avrà il green pass illimitato.Fine lockdown per vaccinati con 3 dosiI vaccinati con 3 dosi, anche in una zona rossa, non avranno più vincoli, ovvero saranno esentati da eventuali lockdown. Detto in altri temini, per i vaccinati non dovrebbero esserci più distinzioni tra i colori delle regioni.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia, politica italiana, mario draghi