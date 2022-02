https://it.sputniknews.com/20220202/catania-poste-italiane-costretta-a-risarcire-quattro-correntisti-vittime-di-truffe-online-14887222.html

Catania, Poste Italiane costretta a risarcire quattro correntisti vittime di truffe online

L'associazione dei consumatori Adoc che ha seguito il caso: "Le imprese bancarie devono sempre dimostrare di avere fatto di tutto per tutelare il cliente impedendo accessi fraudolenti”.

Poste Italiane dovrà risarcire quattro correntisti che hanno perso complessivamente circa 13mila euro a causa di truffe online. Lo rende noto il quotidiano La Sicilia. Protagonisti della vicenda sono quattro cittadini catanesi che si sono rivolti all’associazione dei consumatori Adoc per recuperare i propri risparmi.L’azione legale promossa dall’organizzazione ha portato al risarcimento concesso dall’Arbitro Bancario Finanziario, che ha sottolineato come Poste Italiane, in qualità di “prestatore di servizi di pagamento”, avesse il dovere di dimostrare la corretta registrazione e autenticazione dell’operazione. In caso di “operazioni disconosciute”, quindi, è l’intermediario finanziario a dover rispondere.Nelle carte, quindi, viene evidenziato come per “autenticazione forte del cliente” si intenda qualcosa “che solo l’utente conosce, per esempio una password; qualcosa che solo l’utente possiede come ad esempio un token, una smart card o un cellulare; qualcosa che caratterizza l’utente quale può essere un’impronta digitale”.Non è la prima volta che l’organizzazione che si occupa di tutelare i diritti dei consumatori scende in campo per difendere le vittime di phishing. “Attraverso la nostra associazione siamo riusciti a far valere le ragioni di risparmiatori che avevano temuto di dover subire non solo il danno provocato dal raggiro, ma anche la beffa del mancato ristorno di denaro inutilmente richiesto per mesi o addirittura per anni”, ha detto la presidente, Enza Meli, rivendicando il successo nell’affermare “il diritto alla tutela piena, effettiva, del consumatore”.

