https://it.sputniknews.com/20220202/biden-approva-il-dispiegamento-di-ulteriori-truppe-in-europa-orientale---cnn-14883484.html

Biden approva il dispiegamento di ulteriori truppe in Europa orientale - CNN

Biden approva il dispiegamento di ulteriori truppe in Europa orientale - CNN

Venerdì scorso, la Casa Bianca aveva annunciato che Washington avrebbe spostato ulteriori truppe in Europa orientale, senza specificare quante ne sarebbero... 02.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-02T15:30+0100

2022-02-02T15:30+0100

2022-02-02T15:41+0100

usa

esercito usa

joe biden

ucraina

conflitto nel donbass

donbass

europa orientale

sicurezza internazionale

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/14769692_0:135:3073:1863_1920x0_80_0_0_cb0bbc81edb850ca8fcee5ee8d077673.jpg

Il presidente americano Joe Biden ha dato il via libera formale al dispiegamento di ulteriori soldati statunitensi in Europa orientale, con il Pentagono che dovrebbe annunciare formalmente la decisione nel corso della giornata, riporta la CNN, con riferimento a funzionari dell'amministrazione a conoscenza della situazione.Le truppe dovrebbero partire per l'Europa "nei prossimi giorni", secondo le fonti dell'emittente, con lo scopo di "mostrare sostegno" agli alleati della Nato.Separatamente, funzionari statunitensi hanno dichiarato oggi al Wall Street Journal che oltre 3.000 soldati di Fort Bragg, nella Carolina del Nord, sarebbero stati inviati in Polonia e Germania, con circa 1.000 militari al momento di stanza nelle basi in Germania da ricollocare in Romania.I funzionari hanno inoltre rivelato al Wall Street Journal che il Pentagono rafforzerà la sua forza di reazione rapida di 8.500 soldati, con diverse migliaia di militari in più, ovvero con quelle forze in grado di essere trasportate in aereo in Europa velocemente.All'inizio della giornata, il capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale polacco, Pawel Soloch, ha annunciato che 2.500 soldati statunitensi sarebbero stati dispiegati in Polonia, oltre ai 5.500 già di stanza nel Paese.Il presidente Biden ha annunciato alla fine della scorsa settimana che ulteriori truppe statunitensi sarebbero state inviate in Europa orientale, in relazione alla situazione ai confini dell'Ucraina, senza tuttavia rivelare altri dettagli.

https://it.sputniknews.com/20220201/putin-sulle-garanzie-di-sicurezza-loccidente-ha-ignorato-le-preoccupazioni-della-russia-14871449.html

usa

ucraina

donbass

europa orientale

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, esercito usa, joe biden, ucraina, conflitto nel donbass, donbass, europa orientale, sicurezza internazionale, russia