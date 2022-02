https://it.sputniknews.com/20220202/afghanistan-i-talebani-nominano-due-donne-direttrici-di-ospedale-14879721.html

I talebani* hanno nominato la dottoressa Malalai Rahim come direttrice del Malalai Maternity Hospital, l'ospedale specializzato in maternità di Kabul e unica struttura ospedaliera di ostetrica e ginecologica in tutto il Paese.A sua volta, la dottoressa Aryan è stata nominata direttrice dello Shahr-i-Ara Teaching Hospital di Kabul, una clinica ginecologica situata nel quartiere Shahrara della capitale afghana.Si trata del primo caso in assoluto in cui i talebani hanno messo delle donne al vertice di un'organizzazione; dopo aver riconquistato l'Afghanistan nell'agosto 2021, gli studenti coranici avevano promesso di assicurare i diritti e le libertà alle donne, sempre comunque per quanto concesso loro della Sharia, pur permanendo per queste molti divieti, tra questi il divieto di praticare sport, viaggiare in taxi senza l'hijab o percorrere lunghe distanze senza la compagnia di un uomo.*Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'Onu per attività terroristiche

