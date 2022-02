https://it.sputniknews.com/20220202/-morta-monica-vitti-la-musa-di-antognoni-se-ne-andata-alleta-di-90-anni-14880394.html

È morta Monica Vitti, la musa di Antonioni se n'è andata all'età di 90 anni

Monica Vitti, all’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, era nata a Roma il 3 novembre 1931, aveva quindi da poco compiuto 90 anni. Da tempo lontana dai riflettori, viveva nel più grande riserbo una terribile malattia degenerativa, Alzheimer, che l'ha vista spegnersi poco a poco.Ne dà la notizia, tramite il suo account Twitter, Walter Veltroni, su indicazione di Roberto Russo, il suo compagno di questi ultimi anni.Attrice dotata di una caratteristica voce roca e di un'innata verve comica, nell'arco di quattro decadi aveva preso parte ad alcune delle più grandi pellicole della storia del cinema italiano.Vera e propria musa ispiratrice per il regista Michelangelo Antonioni, con il quale intrecciò una relazione artistica e sentimentale molto chiacchierata all'epoca, con le sue interpretazioni drammatiche ed intense diede lustro a film quali L'avventura (1960), La notte (1961), L'eclisse (1962) e Deserto Rosso (1964), tutti film pluripremiati nei più importanti festival cinematografici europei.Fu poi Mario Monicelli, nel 1968, a metterne in luce il lato comico con il film La ragazza con la pistola, film candidato ai Premi Oscar, e questo fu per lei fu l'inizio per una seconda vita artistica, questa volta da attrice comica, con frequenti collaborazioni con Alberto Sordi, suo straordinario partner in alcuni film, tra cui ricordiamo Polvere di stelle del 1973, e con i grandi maestri della commedia all'italiana, uno su tutti Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), del 1970, di Ettore Scola.Con lei se ne va forse l'ultimo esempio della grande tradizione del cinema italiano, una donna talentuosa ed amatissima dal pubblico. Addio Monica.

