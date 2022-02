https://it.sputniknews.com/20220201/usa-gallina-tenta-di-entrare-al-pentagono---foto-14869978.html

Usa, gallina tenta di entrare al Pentagono - Foto

La foto dell’animale, ribattezzato Ethel Rosenberg come la spia degli anni 50, virale sul web 01.02.2022, Sputnik Italia

E' diventata subito virale sui social media la foto di una gallina sorpresa dalla sicurezza interna del Pentagono, quartier generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, mentre stava cercando di entrare in uno degli edifici più blindati al mondo.Di buon ora la gallina, la cui origine non è ancora stata accertata, è stata vista aggirarsi furtivamente nell'area di sicurezza del Pentagono costringendo il personale interno a catturarla.L'associazione Animal Welfare League he ha postato la sua foto su Facebook e ha chiesto subito al popolo di internet di dare un nome al simpatico pennuto. Tra i più quotati 'Henny Penny' (dai due vezzeggiativi di 'hen', gallina, e Pentagon) e Ethel Rosenberg. Il caso Rosenberg ricordiamo fu una vicenda che, negli anni della guerra fredda, coinvolse i coniugi Julius ed Ethel Rosenberg colpendo profondamente l'opinione pubblica mondiale, i due infatti furono processati e condannati a morte come spie dell'Unione Sovietica.Per il momento comunque, come ha scherzosamente riferito il sito Military Times, l'animale: "Per ora tiene il becco chiuso".

2022

Notiziario

it_IT

