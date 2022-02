https://it.sputniknews.com/20220201/una-nuvola-di-plasma-solare-colpira-la-terra-il-2-febbraio-14865182.html

Una nuvola di plasma solare colpirà la Terra il 2 febbraio

Una nuvola di plasma solare coprirà la Terra mercoledì 2 febbraio e le tempeste magnetiche che ne scaturiranno dureranno per due giorni. 01.02.2022, Sputnik Italia

È prevista per mercoledì un'ondata di plasma solare, che raggiungerà la Terra con tempeste magnetiche giudicate di livello medio e che dureranno per due giorni; questo secondo il sito web del Center for Space Weather Prediction degli Stati Uniti.Gli esperti suggeriscono che la nuvola di plasma raggiungerà la Terra al mattino dal 2 febbraio e produrrà tempeste magnetiche di livello G2, giudicate di media intensità.Questa nuvola di materia solare è stata espulsa dal Sole il 30 gennaio, dirigendo poi verso la Terra il bagliore che ne è scaturito.In totale, gli scienziati ci fanno sapere che ci sono cinque livelli nella classificazione delle tempeste magnetiche, da G1 a G5. Si ritiene che una debole tempesta magnetica possa causare lievi interruzioni alla rete elettrica, oltre ad influenzare le rotte migratorie di uccelli e animali. Tempeste più forti causano interruzioni nelle comunicazioni a onde corte e nei sistemi di navigazione, nonché interruzioni di corrente nelle reti industriali.L'aumento dell'attività solare potrà espandere la geografia delle osservazioni dell'aurora.

