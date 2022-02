https://it.sputniknews.com/20220201/torino-arrestata-la-banda-del-bus-n35-gli-scippi-rendevano-almeno-20mila-euro-al-mese-14862920.html

Torino, arrestata la banda del bus n.35: gli scippi rendevano almeno 20mila euro al mese

Dopo un anno di indagini serrate, sono scattate le manette ai polsi della banda composta da due uomini sessantenni e dal figlio trentaquattrenne di uno dei... 01.02.2022, Sputnik Italia

Dopo un anno di attente e scrupolose indagini, i carabinieri di Nichelino (Torino), come riporta La Stampa, hanno messo le manette ai polsi dei tre uomini, già pregiudicati. La caccia non è stata semplice, i tre avevano ben architettato i loro furti, riuscivano infatti ad eseguire le rapine senza mai farsi inquadrare in volto dalle telecamere di sorveglianza.È stato grazie ad altri elementi, come corporatura, taglio dei capelli o vestiti indossati, incrociati con un’attenta analisi delle inquadrature della videosorveglianza che gli investigatori sono riusciti a risalire all'identikit dei tre malfattori.I tre lavoravano in squadra, secondo un rituale ben preciso, e le vittime preferite dei loro borseggi erano soprattutto donne e anziani.I tre pregiudicati, dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare, sono stati poi rilasciati, grazie all'intermediazione degli avvocati, ed ora si trovano sotto provvedimento di obbligo di dimora presso le loro abitazioni a Torino.

