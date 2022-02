https://it.sputniknews.com/20220201/tito-stagno-ci-lascia-a-92-anni-racconto-lo-sbarco-sulla-luna-agli-italiani-14861291.html

Tito Stagno ci lascia a 92 anni, raccontò lo sbarco sulla Luna agli italiani

Tito Stagno ci lascia a 92 anni, raccontò lo sbarco sulla Luna agli italiani

Tito Stagno è morto. Il giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo che il 20 luglio del 1969 raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna se n'è... 01.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-01T08:41+0100

2022-02-01T08:41+0100

2022-02-01T08:41+0100

italia

giornalismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/14861866_0:14:1300:745_1920x0_80_0_0_9da5c967f8c4438df4673273f01db625.png

Nella sua carriera da telecronista, ha raccontato molte vicende storiche che sono rimaste un punto anche dolente della storia degli Stati Uniti in particolare.Stagno ha raccontato la morte di John Kennedy e, prima ancora della sua visita a Napoli, ha raccontato l’uccisione di Oswald e poi di Bob Kennedy e di Martin Luther King.In un'intervista al Corriere della Sera ha definito quel periodo come gli “anni senza tregua”.Prima d'intraprendere la carriera da giornalista, Tito Stagno aveva provato quella di attore, riuscendo a prendere parte ad alcuni film di successo, come Il Vedovo di Rino Risi, dove in una brevissima scena lo si vede proprio nei panni di giornalista, accanto ad Alberto Sordi.Tra i suoi maestri si contano Furio Colombo, Umberto Eco e Gianni Vattimo. Era considerato giornalista sportivo, per aver raccontato i Giochi olimpici invernali di Cortina d’Ampezzo del 1956 e le gare di pallacanestro dei Giochi Olimpici di Roma del 1960.Stagno ha commentato, da telecronista, nel 1957, anche la storica firma in Campidoglio a Roma dei trattati del Mercato Comune Europeo, che sanciscono l’avvio del processo che ha portato all’Unione Europea.Infine, fu inviato al seguito di due papi (Giovanni XXIII e Paolo VI) e di due presidenti della Repubblica, Antonio Segni e Giuseppe Saragat.Tito Stagno se ne va a 92 anni, dopo avere vissuto in prima persona e raccontato a milioni di italiani un pezzo significativo della storia del Novecento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, giornalismo