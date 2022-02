Telefonata tra Draghi e Putin: focus su crisi Ucraina, relazioni bilaterali e emergenza Covid

"Relativamente alle preoccupazioni espresse da Mario Draghi per l'evoluzione della situazione in Ucraina, Vladimir Putin ha dato un giudizio sulle azioni di Kiev, che sta eludendo i suoi impegni, principalmente sugli aspetti politici della risoluzione del conflitto intra-ucraino. È stata sottolineata la necessità di fare passe concreti da parte delle autorità di Kiev per l'attuazione delle misure del pacchetto di Minsk," si legge nella nota.