Scienziati rivelano la bevanda che può provocare inaspettatamente l'infarto anche nei giovani

L'allarme dei ricercatori: alcune bibite possono provocare l'infarto anche in soggetti giovani. 01.02.2022, Sputnik Italia

Un infarto è un evento che avviene sempre all'improvviso ed è molto più facile prevenirlo che curarlo e liberarsi delle conseguenze sul nostro organismo. Molte malattie del sistema cardiovascolare sono legate ad uno stile di vita e ad un regime alimentare scorretti. Spesso l'infarto o l'ictus sono provocati dall'alcol. Tuttavia, secondo il tabloid Express, esiste un'altra bevanda popolare che può causare un arresto cardiaco improvviso. Nell'articolo si afferma che gli scienziati hanno scoperto che un infarto può verificarsi se si consumano bevande energetiche. Il principale pericolo di questo tipo di bibite è l'elevata concentrazione di caffeina. Spesso le bevande energetiche contengono caffeina sotto forma di guaranà.Sebbene il consumo di caffeina sia generalmente considerato sicuro, sono stati segnalati effetti avversi in relazione a dosi maggiori. In un articolo pubblicato su Anatolian Journal of Cardiology è stata notata la prevalenza di "arresti cardiaci inspiegabili nei giovani dopo aver consumato bevande energetiche". Gli autori hanno rilevato che gli eventi erano particolarmente diffusi tra coloro che mescolavano bevande energetiche con bevande alcoliche.

