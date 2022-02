https://it.sputniknews.com/20220201/satellite-italiano-skymed-e-in-orbita-dopo-4-rinvii-14863045.html

Satellite italiano SkyMed è in orbita dopo 4 rinvii

Satellite italiano SkyMed è in orbita dopo 4 rinvii

Partito da Cape Canaveral, in Florida (USA), il satellite italiano della costellazione Cosmo SkyMed, il secondo ad essere lanciato, è partito a bordo di un...

Il satellite fa parte di una costellazione di nuova generazione per l’osservazione della Terra, secondo criteri scientifici all’avanguardia.La costellazione di satelliti è stata promossa dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) e dal ministero della Difesa italiano, con il contributo del ministero dell’Università e della Ricerca.Questo nuovo satellite, più il precedente lanciato in orbita, servono a rinnovare e aggiornare la costellazione per osservazioni della Terra a scopi civili e militari.Realizzato da Thales Alenia Space, da Telespazio e da Leonardo, il satellite è dotato di un radar ad apertura sintetica (Sar) per modalità operative a campo stretto e risoluzione ultra-fine, ed anche per attività campo largo.Il ministro dell’Università Messa ha affermato che questo nuovo satellite permetterà all’Italia di studiare meglio le tendenze dei processi naturali e antropici, mettendo a disposizione della comunità scientifica italiana e internazionale dati di maggiore qualità, precisione e puntualità.Nel 2019 l'altro satellite di aggiornamento della costellazione era stato lanciato a bordo di un Soyuz-Fregat.

